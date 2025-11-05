ГлавнаяLifeStyleОтельная шапочка для душа: мелочь, которая может выручить в неожиданных ситуациях
Отельная шапочка для душа: мелочь, которая может выручить в неожиданных ситуациях

Звичайний аксесуар із ванної кімнати має десятки корисних застосувань — у подорожах, на кухні чи навіть під час ігор із дітьми.

Глеб Парфененко
Готельна шапочка для душу: дрібниця, яка може стати у пригоді в неочікуваних ситуаціях

В гостиничных номерах можно найти множество бесплатных мелочей — чай, кофе, мыло, шампунь. Но среди них часто лежит шапочка для душа, на которую редко обращают внимание. Между тем, этот простой аксессуар может стать настоящим помощником в дороге и дома.

В путешествии

Шапочка идеально подходит для упаковки обуви — просто накройте подошвы, чтобы грязь не испачкала одежду. Её также можно использовать для хранения мокрых купальников после купания — вещь не протечёт и не испортит остальное содержимое сумки.

Для родителей

Во время занятий с детьми шапочка может служить одноразовой защитной крышкой для мисок с красками или тестом. После игры её легко выбросить — и не нужно мыть посуду.

Готельна шапочка для душу: дрібниця, яка може стати у пригоді в неочікуваних ситуаціях

На кухне

Блогер Мелисса Фэллон делится советом: шапочка для душа может заменить крышку для теста во время расстойки или защиту для миски с салатом. Главное — не допускать прямого контакта с едой, так как материал не предназначен для пищевых продуктов.

Маленькая, но полезная

Простая шапочка из отеля способна стать универсальным инструментом: в чемодане, на кухне или в детской комнате. Иногда именно такие, на первый взгляд, незначительные вещи делают путешествие или повседневное життя набагато зручнішим.

