ГлавнаяКанадаКомпания краткосрочной аренды Sonder обанкротилась: туристов по всему миру выселяют из апартаментов
КанадаОтелиТуризм

Компания краткосрочной аренды Sonder обанкротилась: туристов по всему миру выселяют из апартаментов

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Компанія короткострокової оренди оголосила про банкрутство: туристів виселяють по всьому світу

На рынке краткосрочной аренды произошёл крупный кризис: компания Sonder, работавшая примерно в 40 городах мира и специализировавшаяся на меблированных апартаментах, объявила о банкротстве. Причиной стали серьёзные финансовые проблемы, разрыв соглашения с Marriott и сбои в интеграции систем бронирования.

«Ликвидация неизбежна, и тысячи номеров будут закрыты», — заявила временная CEO Дженис Сирс, фактически подтверждая прекращение работы компании, которая позиционировала себя как премиальный аналог Airbnb.

Туристов оставляют без жилья

После заявления о банкротстве сотни путешественников столкнулись с тем, что не смогли заселиться в заранее оплаченные номера. Некоторые не смогли даже забрать вещи — здания были закрыты мгновенно.

Менеджер стойки регистрации Sonder The Merchant в Нью-Йорке, Роб Гудвин, рассказал:

«Системные сбои и приказ Marriott о выселении сделали помощь гостям почти невозможной. Я работал 16 часов подряд, но в итоге тоже остался без работы».

Почему туристы доверяли этим бронированиям?

Sonder сотрудничала с Marriott, позволяя бронировать свои апартаменты через платформы гостиничной сети. Для многих гостей это было гарантией надёжности.

Однако Marriott разорвала соглашение из-за финансового кризиса партнёра.

Компанию заявила, что:

  • окажет поддержку клиентам Marriott,

  • всем остальным рекомендует обращаться за чарджбэком в банк-эмитент.

Отсутствие персонала усугубило ситуацию

Большинство объектов Sonder работали без ресепшена: доступ осуществлялся по кодам. После отключения кодов гости оказались перед закрытыми дверями.

Справка о компании

Sonder — канадская компания, предоставлявшая услугу краткосрочной аренды меблированных дизайнерских апартаментов в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке. Позиционировала себя как “сервис отеля + пространство квартиры”.

Свежие новости

Похожие новости

Популярные рубрики

ТуризмУкраинаРоссияСШАCOVID Travel NewsТурцияLifeStyleЕгипетМедицина

Популярные темы

COVID-19Война РФ против УкраиныкоронавирусЕвропакурьезсанкцииВладимир ПутинпандемияДжо Байден

Соцсети

Внимание

Полная републикация материалов сайта dip.org.ua в социальных сетях запрещена. Частичная перепечатка (до 30% объема материала) возможна при наличии в начале поста активной гиперссылки на источник публикации и кликабельной ссылки на страницу dip.org.ua в социальных сетях.

При использовании материалов dip.org.ua на других интернет-сайтах прямая активная гиперссылка на страницу, содержащую оригинал публикации, обязательна. Ссылка должна быть заметной и располагаться в самом начале публикации. Иначе мы будем ругаться.

Сайт может содержать контент, который не подходит для просмотра людьми младше 16 лет.

© 2022 DIP - Туристический портал