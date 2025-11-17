Компания краткосрочной аренды Sonder обанкротилась: туристов по всему миру выселяют из апартаментов

На рынке краткосрочной аренды произошёл крупный кризис: компания Sonder, работавшая примерно в 40 городах мира и специализировавшаяся на меблированных апартаментах, объявила о банкротстве. Причиной стали серьёзные финансовые проблемы, разрыв соглашения с Marriott и сбои в интеграции систем бронирования.

«Ликвидация неизбежна, и тысячи номеров будут закрыты», — заявила временная CEO Дженис Сирс, фактически подтверждая прекращение работы компании, которая позиционировала себя как премиальный аналог Airbnb.

Туристов оставляют без жилья

После заявления о банкротстве сотни путешественников столкнулись с тем, что не смогли заселиться в заранее оплаченные номера. Некоторые не смогли даже забрать вещи — здания были закрыты мгновенно.

Менеджер стойки регистрации Sonder The Merchant в Нью-Йорке, Роб Гудвин, рассказал:

«Системные сбои и приказ Marriott о выселении сделали помощь гостям почти невозможной. Я работал 16 часов подряд, но в итоге тоже остался без работы».

Почему туристы доверяли этим бронированиям?

Sonder сотрудничала с Marriott, позволяя бронировать свои апартаменты через платформы гостиничной сети. Для многих гостей это было гарантией надёжности.

Однако Marriott разорвала соглашение из-за финансового кризиса партнёра.

Компанию заявила, что:

окажет поддержку клиентам Marriott ,

всем остальным рекомендует обращаться за чарджбэком в банк-эмитент.

Отсутствие персонала усугубило ситуацию

Большинство объектов Sonder работали без ресепшена: доступ осуществлялся по кодам. После отключения кодов гости оказались перед закрытыми дверями.

Справка о компании

Sonder — канадская компания, предоставлявшая услугу краткосрочной аренды меблированных дизайнерских апартаментов в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке. Позиционировала себя как “сервис отеля + пространство квартиры”.