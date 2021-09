Ученые считают, что в Европе самое жаркое лето за всю историю наблюдений

Служба по вопросам изменения климата Copernicus в ЕС объявила во вторник, что в этом году в Европе было самое жаркое лето за всю историю наблюдений.

Рекордная летняя жара наступает на фоне растущих предупреждений климатологов о том, что время на предотвращение худших последствий изменения климата заканчивается.

Что сказал монитор изменения климата? Strong>

Коперник обнаружил, что средняя температура с июня по август этого года была почти на 1 градус Цельсия выше средней температуры 1991-2020 лет.

Служба сообщила, что это лето было самым теплым в ее базе данных, начиная с 1950 года.

📢August #temperature highlights from the #CopernicusClimate Change Service #C3S:

🌡️Globally, August 2021 was, with August 2017, the joint third warmest on record.

🌡️For Europe, August 2021 was near 1991-2020 average but with contrasting conditions.

