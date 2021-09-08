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Ученые считают, что в Европе самое жаркое лето за всю историю наблюдений

Високі температури були особливо суворими в таких країнах, як Італія, Греція та Іспанія. Цього літа континент пережив ряд екстремальних погодних явищ, включаючи смертельні повені та лісові пожежі.

Глеб Парфененко
Ученые считают, что в Европе самое жаркое лето за всю историю наблюдений

Служба по вопросам изменения климата Copernicus в ЕС объявила во вторник, что в этом году в Европе было самое жаркое лето за всю историю наблюдений.

Рекордная летняя жара наступает на фоне растущих предупреждений климатологов о том, что время на предотвращение худших последствий изменения климата заканчивается.

Что сказал монитор изменения климата?
Коперник обнаружил, что средняя температура с июня по август этого года была почти на 1 градус Цельсия выше средней температуры 1991-2020 лет.

Служба сообщила, что это лето было самым теплым в ее базе данных, начиная с 1950 года.

Температуры были особенно суровыми в странах Средиземноморья, таких как Италия, Греция, Турция и Испания.

В итальянском регионе Сицилия в августе температура составила 48,8 градуса по Цельсию (119,8 градуса по Фаренгейту), что является самой высокой температурой, когда-либо зарегистрированной в Европе.

Служба сообщила, что в Восточной Европе температура в августе была выше средней, а в Северной Европе температура в целом была ниже средней.

Тепловая волна вызывает пожары в Турции, Италии и Греции
Тепловая волна вызывает пожары в Турции, Италии и Греции

Экстремальные погодные условия бьют Европу
Публикация данных произошла после того, как этим летом Европа стала свидетелем множества экстремальных погодных явлений.

Лесные пожары бушевали не только в Италии, Греции, Турции и Испании на фоне жгучей жары, но также во Франции, Португалии и России.

Германия, Бельгия и несколько других европейских стран пережили самое сильное наводнение за последние десятилетия, в результате которой погибло в общей сложности 242 человека.

Ученые считают, что причиной этих экстремальных погодных явлений есть явление глобального потепления.

Недавний отчет показал, что ледники на юге Европы на горном хребте Пиренеев между Испанией и Францией сократятся до ледяных пятен в ближайшие десятилетия из-за влияния изменения климата.

Будущая конференция ООН по изменению климата 2021 года (COP26), на которой мировые лидеры, как ожидается, обсудят прогресс в борьбе с глобальным потеплением, пройдет с 31 октября по 12 ноября в Шотландии.

Источники: Reuters, AP, dpa, DW

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