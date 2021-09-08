Ученые считают, что в Европе самое жаркое лето за всю историю наблюдений

Служба по вопросам изменения климата Copernicus в ЕС объявила во вторник, что в этом году в Европе было самое жаркое лето за всю историю наблюдений.
Рекордная летняя жара наступает на фоне растущих предупреждений климатологов о том, что время на предотвращение худших последствий изменения климата заканчивается.
Что сказал монитор изменения климата?
Коперник обнаружил, что средняя температура с июня по август этого года была почти на 1 градус Цельсия выше средней температуры 1991-2020 лет.
Служба сообщила, что это лето было самым теплым в ее базе данных, начиная с 1950 года.
📢August #temperature highlights from the #CopernicusClimate Change Service #C3S:
🌡️Globally, August 2021 was, with August 2017, the joint third warmest on record.
🌡️For Europe, August 2021 was near 1991-2020 average but with contrasting conditions.
➡️ https://t.co/zLlp5oIeUv pic.twitter.com/McKQlxQ8hp
— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) September 7, 2021
Температуры были особенно суровыми в странах Средиземноморья, таких как Италия, Греция, Турция и Испания.
В итальянском регионе Сицилия в августе температура составила 48,8 градуса по Цельсию (119,8 градуса по Фаренгейту), что является самой высокой температурой, когда-либо зарегистрированной в Европе.
Служба сообщила, что в Восточной Европе температура в августе была выше средней, а в Северной Европе температура в целом была ниже средней.
Экстремальные погодные условия бьют Европу
Публикация данных произошла после того, как этим летом Европа стала свидетелем множества экстремальных погодных явлений.
Лесные пожары бушевали не только в Италии, Греции, Турции и Испании на фоне жгучей жары, но также во Франции, Португалии и России.
Германия, Бельгия и несколько других европейских стран пережили самое сильное наводнение за последние десятилетия, в результате которой погибло в общей сложности 242 человека.
Ученые считают, что причиной этих экстремальных погодных явлений есть явление глобального потепления.
Недавний отчет показал, что ледники на юге Европы на горном хребте Пиренеев между Испанией и Францией сократятся до ледяных пятен в ближайшие десятилетия из-за влияния изменения климата.
Будущая конференция ООН по изменению климата 2021 года (COP26), на которой мировые лидеры, как ожидается, обсудят прогресс в борьбе с глобальным потеплением, пройдет с 31 октября по 12 ноября в Шотландии.
Источники: Reuters, AP, dpa, DW