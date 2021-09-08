Ученые считают, что в Европе самое жаркое лето за всю историю наблюдений

Служба по вопросам изменения климата Copernicus в ЕС объявила во вторник, что в этом году в Европе было самое жаркое лето за всю историю наблюдений.

Рекордная летняя жара наступает на фоне растущих предупреждений климатологов о том, что время на предотвращение худших последствий изменения климата заканчивается.

Что сказал монитор изменения климата?

Коперник обнаружил, что средняя температура с июня по август этого года была почти на 1 градус Цельсия выше средней температуры 1991-2020 лет.

Служба сообщила, что это лето было самым теплым в ее базе данных, начиная с 1950 года.

📢August #temperature highlights from the #CopernicusClimate Change Service #C3S:

🌡️Globally, August 2021 was, with August 2017, the joint third warmest on record.

🌡️For Europe, August 2021 was near 1991-2020 average but with contrasting conditions.

➡️ https://t.co/zLlp5oIeUv pic.twitter.com/McKQlxQ8hp — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) September 7, 2021

Температуры были особенно суровыми в странах Средиземноморья, таких как Италия, Греция, Турция и Испания.

В итальянском регионе Сицилия в августе температура составила 48,8 градуса по Цельсию (119,8 градуса по Фаренгейту), что является самой высокой температурой, когда-либо зарегистрированной в Европе.

Служба сообщила, что в Восточной Европе температура в августе была выше средней, а в Северной Европе температура в целом была ниже средней.

Экстремальные погодные условия бьют Европу

Публикация данных произошла после того, как этим летом Европа стала свидетелем множества экстремальных погодных явлений.

Лесные пожары бушевали не только в Италии, Греции, Турции и Испании на фоне жгучей жары, но также во Франции, Португалии и России.

Германия, Бельгия и несколько других европейских стран пережили самое сильное наводнение за последние десятилетия, в результате которой погибло в общей сложности 242 человека.

Ученые считают, что причиной этих экстремальных погодных явлений есть явление глобального потепления.

Недавний отчет показал, что ледники на юге Европы на горном хребте Пиренеев между Испанией и Францией сократятся до ледяных пятен в ближайшие десятилетия из-за влияния изменения климата.

Будущая конференция ООН по изменению климата 2021 года (COP26), на которой мировые лидеры, как ожидается, обсудят прогресс в борьбе с глобальным потеплением, пройдет с 31 октября по 12 ноября в Шотландии.

Источники: Reuters, AP, dpa, DW