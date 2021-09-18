ГлавнаяАФГАНИСТАНТалибан допускает в средние школы только мальчиков и учителей мужского пола
АФГАНИСТАНМеждународные организацииООН

Талибан допускает в средние школы только мальчиков и учителей мужского пола

Глеб Парфененко
Талибан допускает в средние школы только мальчиков и учителей мужского пола

Девочки отсутствовали в заявлении Талибана о возобновлении занятий в средней школе.

В субботу в Афганистане старшеклассницам запретили возвращаться в среднюю школу после того, как новые правители страны — талибы — решили, что в класс могут вернуться только мальчики и учителя-мужчины.

Жесткая исламистская группировка вернулась к власти в прошлом месяце после вывода американских войск, пообещав более мягкий тип правления, чем их репрессивное пребывания у власти в 1990-х годах, когда женщинам было запрещено учиться и работать, напоминает AFP.

«Все преподаватели и студенты мужского пола должны посещать свои образовательные учреждения», — говорится в заявлении к восстановлению занятий в субботу.

В заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу, ничего не говорилось о женщинах-учителях или учениц.

В Афганистане средние школы, в которых учатся ученики в возрасте от 13 до 18 лет, часто разделены по половому признаку.

Они неоднократно закрывались во время пандемии, а также были закрыты после захвата власти талибами.

После того, как в 2001 году в результате вторжения США был свергнут Талибан, в сфере образования девочек был достигнут значительный прогресс: количество школ увеличилось в три раза, а количество школ для девочек — в два раза.

Грамотность женщин почти удвоилась и достигла 30 процентов, но изменения в основном коснулись только городов.

Организация Объединенных Наций заявила, что она «глубоко обеспокоена» будущим образования девочек в Афганистане.

Начальные школы снова открылись, мальчики и девочки посещают в основном разделены по половому признаку классы, а некоторые учителя-женщины вернулись на работу.

Новый режим также позволил женщинам посещать частные университеты, хотя и с серьезными ограничениями на одежду и передвижения.

В качестве еще одного признака того, что подход талибов к женщинам и девочкам не смягчился, они закрыли женское министерство и заменили его отделом, известным тем, что придерживались строгой религиозной доктрины во время их первого правления. В Кабуле в пятницу были замечены рабочие, поднимают табличку Министерства по поощрению добродетели и морали в старом здании по делам женщин в столице.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанКабулБлижний Востокпандемиявакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International