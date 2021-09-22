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Международные организацииООН

«Мы заканчиваем период непрекращающихся войн». Джо Байден на Генеральной Ассамблее ООН

Бовтун Мария
PAP / EPA / EDUARDO MUNOZ / POOL

В своем выступлении на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Джо Байден заявил о приверженности США миру и подчеркнул важность союза с Европой. Байден призвал к глобальному единству в борьбе с COVID-19, изменением климата и растущим влиянием авторитарных стран, таких как Китай и Россия.

В своем первом выступлении в Организации Объединенных Наций Джо Байден утверждал, что вывод американских войск из Афганистана не означает, что Соединенные Штаты сокращают свое присутствие в мире.

— Сегодня самые большие проблемы нельзя решить военной силой. Бомбы и пули не защитят вас от вируса и его разновидностей. Для этого нужна наука и политическая воля, — сказал Байден.

Президент США отметил, что впервые за 20 лет Америка не участвует ни в каких войнах. «Мы заканчиваем период непрекращающихся войн, но мы открываем новую эру непрекращающейся дипломатии», — сказал Байден.

Говоря об альянсах, президент США в первую очередь упомянул НАТО и Европу. «Мы подтвердили нашу священную приверженность обязательствам по статье V. Мы подтвердили нашу приверженность Европейскому союзу, нашему основному партнеру перед лицом вызовов, стоящих перед миром», — сказал он.

Байден объявил, что Соединенные Штаты будут защищать более слабые страны от попыток изменить свои границы со стороны более могущественных соседей или экономического шантажа. Однако он отметил, что не стремится к новой холодной войне.

В открытии общих дебатов ООН принял участие президент Анджей Дуда, который в течение дня проведет серию двусторонних встреч и встретится с журналистами на пресс-конференции. Ночью по польскому времени президент Польши выступит с речью на форуме ООН.

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