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Джо Байден призвал готовиться к новой пандемии

Глеб Парфененко
Джо Байден призвал готовиться к новой пандемии

Президент США Джо Байден призвал к усилиям по подготовке к новой пандемии, которая, по его словам, неизбежно впереди. Об этом сообщает Free News со ссылкой на выступление президента на Генеральной Ассамблее ООН.

«Будем ли мы работать вместе, чтобы спасти жизнь, бороться с COVID-19 и предпринять необходимые шаги для подготовки к следующей пандемии, когда она придет, или мы не сможем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, пока появляются новые, более заразные и опасные варианты?» — сказал президент США.

По мнению Байдена, этот выбор необходимо сделать. 76-я Генеральная Ассамблея ООН открылась 14 сентября 2021 в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

В ходе Генассамблеи Байден также заявил, что США не стремятся развязать новую холодную войну и не хотят видеть мир разделенным на жесткие блоки.

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