Байден пообещал выделить 10 миллиардов долларов на искоренение голода в мире

Президент США Джо Байден заявил на Генеральной Ассамблее ООН, Соединенные Штаты выделят 10 миллиардов долларов, чтобы покончить с голодом в его стране и во всем мире, сообщает Reuters.

В прошлом году почти каждый третий человек не имел доступа к достаточного питания, и Соединенные Штаты намерены объединить усилия партнеров для решения проблемы недоедания, сказал Байден в своем выступлении на ежегодном собрании мировых лидеров.

Для этого Соединенные Штаты готовы выделить 10 миллиардов долларов, чтобы покончить с голодом и инвестировать в продовольственные системы как внутри страны, так и за рубежом, отметил президент. Он не сообщил подробности программы.

В четверг в ООН пройдет саммит по продовольственным системам, который, по словам представителей организации, «вызовет преобразования в продовольственных системах».

В июле Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что в результате изменения климата и пандемии коронавируса острая отсутствие продовольственной безопасности возросло на 74%.