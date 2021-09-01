ГлавнаяИНДИЯШколы в Индии открылись после 17-месячного перерыва
ИНДИЯОбразование

Школы в Индии открылись после 17-месячного перерыва

Глеб Парфененко
Школы в Индии открылись после 17-месячного перерыва
BGNES

Школы в нескольких штатах Индии открылись сегодня — некоторые после 17-месячного перерыва, так как они закрылись в марте 2020 в результате новой пандемии коронавируса, сообщает DPA.

По данным ЮНЕСКО, Индия — одна из стран, где школы были закрыты дольше из-за коронавируса.

Столица, Дели, северо-восточные штаты Мегхалая и Тамил Наду и Телангана на юге, относятся к тем регионам, где старшие школьники вернулись в класс после нескольких месяцев дистанционного обучения. В самом густонаселенном индийском штате Уттар-Прадеш на севере открылись начальные школы.

Школы следуют инструкциям Министерства здравоохранения, включающие ограничения количества детей в классах до 50% от их вместимости, измерения температуры на входе, выход на обеденный перерыв и помещения для карантина.

Студентам не позволят делиться книгами и едой. Многие родители не решаются отправлять своих детей в школу, потому что они еще не прошли вакцинацию в Индии. Большинство школ пытаются вакцинировать свой персонал. Дистанционное обучение продолжается во многих местах, сообщает BTA.

«Возвращение в школу будет особенно полезно для детей из неблагополучных семей», — сказал К.С. Верма, директор государственной школы Каутилла в Дели. Верма объяснил, что с этими детьми иногда трудно связаться, потому что у них нет доступа к компьютерам и смартфонов, и они не могут обратиться к взрослым за помощью на дому.

В Индии около 1,5 миллиона школ пострадавших от ограничительных мер через коронавируса, от которого пострадали около 250 000 000 детей.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанвакцинапожарПравила въездаКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International