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ОАЭ

Власти Дубая подарят крупные денежные призы разработчикам решений будущего

Евгений Подольский

В Дубае запущена новая инициатива Dubai Future Solutions, в рамках которой инноваторам, предложившим решения будущего, достанутся призы в размере до US$ 10 млн. Старт программе дал Его Высочество шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц и председатель Исполнительного совета Дубая.

Шейх Хамдан заявил, что Дубай должен стать стартовой площадкой для творческих идей со всего мира. Dubai Future Solutions будет включать в себя ряд задач, которые объединят для создания инновационных решений ученых, дизайнеров, изобретателей, университеты, исследовательские центры, компании и стартапы со всего мира.

Цель проекта – ускорение внедрение инноваций для проектирования будущего. «Дубай всегда был местом развития инноваций, и мы постоянно ищем пути дальнейшего роста эмирата на глобальной карте инноваций», — сказал наследный принц, уточнив, что Дубай поддержит талантливых специалистов ресурсами, которые помогут превратить их идеи в глобальные истории успеха.

«Мир технологий и инноваций развивается с огромной скоростью, и мы хотим возглавлять это развитие. Мы готовы использовать новые возможности и решать любые проблемы с помощью новых технологий», — уточнил шейх Хамдан. В рамках реализации инициативы инноваторы смогут рассказать о своих решениях глобальных мировых задач, в том числе в сфере энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, искусственного интеллекта и обработки данных.

На базе успешных идей будут создаваться новые сектора экономики. Команды проекта будут разрабатывать решения и строить глобальные партнерские отношения, обмениваясь опытом и знаниями. Первая задача – создание батарей, устойчивых к атмосферным воздействиям и способных работать в суровых погодных условиях, с применением в космосе и нефтегазовой отрасли.

Заявки будет оценивать специальный комитет экспертов из различных секторов по таким критериям, как масштабируемость, практичность, экономическая целесообразность разработки и ее адаптируемость к меняющимся требованиям.

Инноваторы могут представить свои идеи на сайт инициативы www.dubaifuture.ae/dubai-future-solutions. Предлагаемые решения должны быть «эффективными, рентабельными, универсальными и готовыми к реализации».

Как сообщает сайт Dubai Future Foundation, отбор будет включать следующие этапы:

  • Регистрация
  • Первый квалификационный раунд
  • Второй отборочный раунд (будет выбрано три лучших решения).
  • Определение победителя.
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