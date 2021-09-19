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COVID Travel NewsОАЭ

Власти Абу-Даби отменили требование о ПЦР-тестах на въезде в эмират

Евгений Подольский

Власти Абу-Даби смягчили требования к въезжающим на территорию столицы ОАЭ из других эмиратов. Начиная с 19 сентября 2021 года, путешественникам больше не нужно будет предъявлять отрицательные результаты ПЦР-тестов на COVID-19 для посещения Абу-Даби.

Как сообщил столичный Комитет по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и стихийными бедствиями, обновление протоколов связано с улучшением эпидемиологической обстановки по COVID-19. Так, уровень выявленных зараженных снизился до 0,2% (от общего числа тестов).

Наряду с этим, комитет призывает всех жителей эмирата и туристов продолжать соблюдать меры профилактики коронавируса в целях защиты общественного здоровья. Стоит напомнить, что требования о предъявлении результатов ПЦР-тестов на въезде в Абу-Даби действовали более года, с лета 2020 года, в связи с чем на въезде в столицу были оборудованы пункты пропуска.

С 20 августа 2021 года власти Абу-Даби упростили правила въезда на территорию эмирата для граждан, резидентов и туристов, вакцинированных против COVID-19. Вакцинированные и участники клинических испытаний вакцин могли въехать в столицу ОАЭ при наличии «зеленого» пропуска и активной отметки E (звездочки) в приложении Al Hosn, которая появляется после загрузки отрицательных результатов ПЦР-теста.

Стоит напомнить, что 20 августа посещать общественные места в Абу-Даби могут только вакцинированные от COVID-19. Без прививочного сертификата нельзя попасть в торговые центры, рестораны и кафе, тренажерные залы и спортивные клубы, культурные центры и музеи, а также на курорты и в тематические парки.

Вход только вакцинированных открыт в университеты, институты, государственные и частные школы, а также в детские сады на территории эмирата. Новые правила не распространяются на посещение супермаркетов и аптек. Ограничения действуют в отношении жителей столицы в возрасте от 16 лет и не распространяются на освобожденных от вакцинации, зарегистрированных в мобильном приложении Al Hosn.

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