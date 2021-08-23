В Дубай сгорел оштрафован танкер

У побережья Умм-Аль-Кувейн сгорел заброшенный танкер. Судно, ошвартованное в районе Al Rafa, загорелся 23 августа 2021 в первой половине дня. С огнем боролись пожарные из трех ближайших эмиратов — самого Умм-Аль-Кувейн, а также Рас-Аль-Хайме и Аджмана. В настоящее время возгорание взято под контроль. Пострадавших нет.

11 августа силы гражданской обороны Дубая ликвидировали крупный пожар на территории промышленно-портовой зоны Джебель Али. Возгорание произошло на заводе по производству пластика и сопровождалось обильным задымлением. Все работники фабрики были своевременно эвакуированы, пострадавших не было.

Напомним, в ночь на 8 июля 2021 в Дубае прогремел мощный взрыв в порту Джебель Али. Сильный пожар возник на судне с легковоспламеняющимися материалами, стоял на якоре в порту. Пожар обошелся без жертв и было оперативно ликвидировано.