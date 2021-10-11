Спецназ Дубайской полиции изъял у контрабандистов большую партию кокаина

Дубайская полиция провела операцию «Скорпион», в ходе которой изъяла у контрабандистов крупнейшую партию кокаина – 500 кг – стоимостью 500 млн дирхамов (US$ 136 млн). Кадры с места операции появились накануне в социальных сетях.

Наркотики были спрятаны в обшивке грузового контейнера, прибывшего в порт Дубая. В ходе операции был задержан гражданин одной из стран Ближнего Востока, контролировавший перевозку груза. По некоторым данным, операция была выполнена по заказу силовых структур Израиля.

Подозреваемый был задержан с поличным. Помимо контейнера, также был обнаружен и арестован склад наркотических веществ. В рамках операции спецназ вел круглосуточное наблюдение за контрабандистом, отслеживая все его передвижения. Отмечается, что на родине он известен как наркоторговец и криминальный «элемент».

В 2020 году в Объединенных Арабских Эмиратах было изъято свыше 18 тонн наркотиков. Как сообщало ранее Федеральное управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОАЭ, в ходе спецопераций было арестовано 6973 торговца.

По словам генерального директора Национального реабилитационного центра д-р Хамада Аль Гафри, в 2020 году увеличилось число наркозависимых, обратившихся за реабилитацией. С момента своего основания в 2002 году центр принял 4600 пациентов, уровень выздоровления вырос до 66%.

В свою очередь, прокуратура ОАЭ напомнила о наказаниях за употребление и хранение наркотиков и психотропных веществ, на основании Федерального закона № 14 от 1995 года. Согласно закону, употребление и хранение наркотических и психотропных веществ наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до двух лет.