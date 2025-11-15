ГлавнаяКатарШенген Персидского залива: что нужно знать туристам о новой визе GCC Grand...
Шенген Персидского залива: что нужно знать туристам о новой визе GCC Grand Tours

Глеб Парфененко
В 2026 году в странах Персидского залива ожидается запуск единой туристической визы — GCC Grand Tours, которая станет региональным аналогом европейской шенгенской визы. Новая система позволит путешественникам свободно перемещаться между шестью государствами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ):

  • ОАЭ

  • Саудовская Аравия

  • Катар

  • Бахрейн

  • Кувейт

  • Оман

Министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль-Хатыб подтвердил, что после четырёх лет подготовки проект почти завершён и будет внедрён уже в следующем году.

Что представляет собой виза GCC Grand Tours?

Единая виза создаёт общий туристический простор внутри региона, значительно упрощая поездки.

Ожидаемые ключевые особенности:

  • оформление онлайн через специальную цифровую платформу

  • возможность выбрать одну или несколько стран

  • срок пребывания — от 30 до 90 дней

  • совокупная стоимость ниже, чем оформление шести отдельных виз

  • возможный более длительный период действия

Для граждан стран Персидского залива безвизовый режим уже действует. Новая система будет полезна прежде всего иностранным туристам и экспатам, проживающим в регионе, включая цифровых кочевников в Дубае, Дохе и Эр-Рияде.

Виза была официально одобрена в 2023 году после единогласного решения министров ССАГПЗ. По обновлённым данным, её запуск запланирован на 2026 год.

Зачем вводится единая виза?

Основные цели:

  • стимулировать туризм в регионе

  • повысить инвестиционную привлекательность стран ССАГПЗ

  • облегчить перемещение между странами

  • способствовать развитию мульти-дестинационного туризма

  • конкурировать с популярными мировыми туристическими хабами

В июне 2025 года министры шести стран обсудили детали проекта в Эр-Рияде и подтвердили его готовность к запуску.

DIP объясняет: что ожидать путешественникам и чем отличаются страны Персидского залива

Чтобы облегчить планирование будущих поездок, DIP подготовил краткий сравнительный обзор всех шести стран региона.

ОАЭ

Образ страны: футуристические города, роскошный отдых, инновации.
Что посмотреть: Бурдж-Халифа, мечеть шейха Зайда, пустынные сафари, тематические парки.
Тип отдыха: пляжи, шопинг, семейные развлечения, ночная жизнь.
Особенности: строгие правила поведения, особенно в период Рамадана; одна из самых дорогих стран региона.

Саудовская Аравия

Образ страны: историческое наследие, пустыни, новая туристическая политика.
Что посмотреть: Аль-Ула, Мадаин-Салих, Джидда, Ред-Си проект.
Тип отдыха: культурный туризм, паломничество, пустынные сафари, дайвинг.
Особенности: строгие нормы поведения; алкоголь полностью запрещён.

Катар

Образ страны: архитектура, культура, премиальный отдых.
Что посмотреть: Музей исламского искусства, Сук-Вакиф, набережная Корниш.
Тип отдыха: музеи, гастрономия, пляжи, водные виды спорта.
Особенности: высокие цены, отличное качество сервиса.

Бахрейн

Образ страны: богатая история, либеральная атмосфера, современные развлечения.
Что посмотреть: форт Бахрейна, Национальный музей, мечеть Аль-Фатех.
Тип отдыха: пляжи, музеи, ночная жизнь, Формула-1.
Особенности: одна из самых открытых стран региона.

Кувейт

Образ страны: традиции и современность, спокойный темп жизни.
Что посмотреть: Кувейтские башни, музеи, остров Файлака.
Тип отдыха: пляжи, дайвинг, культурные маршруты.
Особенности: дорогая валюта, экстремально жаркое лето.

Оман

Образ страны: природа, древность, аутентичность.
Что посмотреть: Низва, Вади-Шаб, Великая мечеть Султана Кабуса.
Тип отдыха: треккинг, сафари, исторические туры, пляжи.
Особенности: спокойная атмосфера, высокий уровень безопасности.

Рекомендации DIP для путешественников

  • Выбирайте подходящее время: лучший сезон — с октября по апрель.

  • Соблюдайте местные традиции: особенно важно в общественных местах и во время Рамадана.

  • Планируйте заранее: регион очень популярен, особенно зимой.

  • Проверяйте визовые требования: с запуском GCC Grand Tours правила могут измениться.

