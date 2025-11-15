Шенген Персидского залива: что нужно знать туристам о новой визе GCC Grand Tours

В 2026 году в странах Персидского залива ожидается запуск единой туристической визы — GCC Grand Tours, которая станет региональным аналогом европейской шенгенской визы. Новая система позволит путешественникам свободно перемещаться между шестью государствами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ):

ОАЭ

Саудовская Аравия

Катар

Бахрейн

Кувейт

Оман

Министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль-Хатыб подтвердил, что после четырёх лет подготовки проект почти завершён и будет внедрён уже в следующем году.

Что представляет собой виза GCC Grand Tours?

Единая виза создаёт общий туристический простор внутри региона, значительно упрощая поездки.

Ожидаемые ключевые особенности:

оформление онлайн через специальную цифровую платформу

возможность выбрать одну или несколько стран

срок пребывания — от 30 до 90 дней

совокупная стоимость ниже, чем оформление шести отдельных виз

возможный более длительный период действия

Для граждан стран Персидского залива безвизовый режим уже действует. Новая система будет полезна прежде всего иностранным туристам и экспатам, проживающим в регионе, включая цифровых кочевников в Дубае, Дохе и Эр-Рияде.

Виза была официально одобрена в 2023 году после единогласного решения министров ССАГПЗ. По обновлённым данным, её запуск запланирован на 2026 год.

Зачем вводится единая виза?

Основные цели:

стимулировать туризм в регионе

повысить инвестиционную привлекательность стран ССАГПЗ

облегчить перемещение между странами

способствовать развитию мульти-дестинационного туризма

конкурировать с популярными мировыми туристическими хабами

В июне 2025 года министры шести стран обсудили детали проекта в Эр-Рияде и подтвердили его готовность к запуску.

DIP объясняет: что ожидать путешественникам и чем отличаются страны Персидского залива

Чтобы облегчить планирование будущих поездок, DIP подготовил краткий сравнительный обзор всех шести стран региона.

ОАЭ

Образ страны: футуристические города, роскошный отдых, инновации.

Что посмотреть: Бурдж-Халифа, мечеть шейха Зайда, пустынные сафари, тематические парки.

Тип отдыха: пляжи, шопинг, семейные развлечения, ночная жизнь.

Особенности: строгие правила поведения, особенно в период Рамадана; одна из самых дорогих стран региона.

Саудовская Аравия

Образ страны: историческое наследие, пустыни, новая туристическая политика.

Что посмотреть: Аль-Ула, Мадаин-Салих, Джидда, Ред-Си проект.

Тип отдыха: культурный туризм, паломничество, пустынные сафари, дайвинг.

Особенности: строгие нормы поведения; алкоголь полностью запрещён.

Катар

Образ страны: архитектура, культура, премиальный отдых.

Что посмотреть: Музей исламского искусства, Сук-Вакиф, набережная Корниш.

Тип отдыха: музеи, гастрономия, пляжи, водные виды спорта.

Особенности: высокие цены, отличное качество сервиса.

Бахрейн

Образ страны: богатая история, либеральная атмосфера, современные развлечения.

Что посмотреть: форт Бахрейна, Национальный музей, мечеть Аль-Фатех.

Тип отдыха: пляжи, музеи, ночная жизнь, Формула-1.

Особенности: одна из самых открытых стран региона.

Кувейт

Образ страны: традиции и современность, спокойный темп жизни.

Что посмотреть: Кувейтские башни, музеи, остров Файлака.

Тип отдыха: пляжи, дайвинг, культурные маршруты.

Особенности: дорогая валюта, экстремально жаркое лето.

Оман

Образ страны: природа, древность, аутентичность.

Что посмотреть: Низва, Вади-Шаб, Великая мечеть Султана Кабуса.

Тип отдыха: треккинг, сафари, исторические туры, пляжи.

Особенности: спокойная атмосфера, высокий уровень безопасности.

Рекомендации DIP для путешественников