Летающие такси появятся в ОАЭ уже в 2026 году: новый способ путешествовать по Дубаю и Абу-Даби

ОАЭ готовятся присоединиться к США, Великобритании, Германии, Франции и Японии, запуская собственный флот летающих такси — eVTOL-аппаратов, которые обещают полностью изменить городской транспорт. Первый коммерческий запуск запланирован на 2026 год.

Дубай и Абу-Даби создают сеть вертипортов, интегрируют воздушные маршруты в инфраструктуру и делают ставку на экологичный умный транспорт.

Как работают летающие такси

eVTOL — это электрические аппараты вертикального взлёта и посадки. Они взлетают как дроны, но перевозят пассажиров. Бронь — через приложение, посадка — в специально оборудованных вертипортах.

Поездка из аэропорта Дубая до Пальмы Джумейра может занять всего несколько минут.

Что получат туристы

быстрые перемещения между главными достопримечательностями

отсутствие пробок

панорамные виды на город

новый формат экскурсионного опыта

Что получат бизнес-путешественники

экономию времени

быструю связь между деловыми кварталами

удобные пересадки между аэропортом и центром

Кто производит летающие такси

Проект реализуется совместно с Joby Aviation — одним из лидеров в сфере eVTOL. Компания создаёт полностью электрические аппараты с нулевыми выбросами.

RTA Дубая уже работает над строительством первой сети вертипортов.

Экономический и экологический эффект

сокращение выбросов

снижение транспортных заторов

новые рабочие места

развитие высокотехнологичных отраслей

Советы туристам