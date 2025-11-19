ГлавнаяОАЭЛетающие такси появятся в ОАЭ уже в 2026 году: новый способ путешествовать...
Летающие такси появятся в ОАЭ уже в 2026 году: новый способ путешествовать по Дубаю и Абу-Даби

Глеб Парфененко
ОАЭ готовятся присоединиться к США, Великобритании, Германии, Франции и Японии, запуская собственный флот летающих такси — eVTOL-аппаратов, которые обещают полностью изменить городской транспорт. Первый коммерческий запуск запланирован на 2026 год.

Дубай и Абу-Даби создают сеть вертипортов, интегрируют воздушные маршруты в инфраструктуру и делают ставку на экологичный умный транспорт.

Как работают летающие такси

eVTOL — это электрические аппараты вертикального взлёта и посадки. Они взлетают как дроны, но перевозят пассажиров. Бронь — через приложение, посадка — в специально оборудованных вертипортах.

Поездка из аэропорта Дубая до Пальмы Джумейра может занять всего несколько минут.

Что получат туристы

  • быстрые перемещения между главными достопримечательностями

  • отсутствие пробок

  • панорамные виды на город

  • новый формат экскурсионного опыта

Что получат бизнес-путешественники

  • экономию времени

  • быструю связь между деловыми кварталами

  • удобные пересадки между аэропортом и центром

Кто производит летающие такси

Проект реализуется совместно с Joby Aviation — одним из лидеров в сфере eVTOL. Компания создаёт полностью электрические аппараты с нулевыми выбросами.

RTA Дубая уже работает над строительством первой сети вертипортов.

Экономический и экологический эффект

  • сокращение выбросов

  • снижение транспортных заторов

  • новые рабочие места

  • развитие высокотехнологичных отраслей

Советы туристам

  • установить приложение заранее

  • бронировать популярные маршруты наперёд

  • путешествовать налегке

  • изучить расположение вертипортов

