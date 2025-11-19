Летающие такси появятся в ОАЭ уже в 2026 году: новый способ путешествовать по Дубаю и Абу-Даби

ОАЭ готовятся присоединиться к США, Великобритании, Германии, Франции и Японии, запуская собственный флот летающих такси — eVTOL-аппаратов, которые обещают полностью изменить городской транспорт. Первый коммерческий запуск запланирован на 2026 год.
Дубай и Абу-Даби создают сеть вертипортов, интегрируют воздушные маршруты в инфраструктуру и делают ставку на экологичный умный транспорт.
Как работают летающие такси
eVTOL — это электрические аппараты вертикального взлёта и посадки. Они взлетают как дроны, но перевозят пассажиров. Бронь — через приложение, посадка — в специально оборудованных вертипортах.
Поездка из аэропорта Дубая до Пальмы Джумейра может занять всего несколько минут.
Что получат туристы
-
быстрые перемещения между главными достопримечательностями
-
отсутствие пробок
-
панорамные виды на город
-
новый формат экскурсионного опыта
Что получат бизнес-путешественники
-
экономию времени
-
быструю связь между деловыми кварталами
-
удобные пересадки между аэропортом и центром
Кто производит летающие такси
Проект реализуется совместно с Joby Aviation — одним из лидеров в сфере eVTOL. Компания создаёт полностью электрические аппараты с нулевыми выбросами.
RTA Дубая уже работает над строительством первой сети вертипортов.
Экономический и экологический эффект
-
сокращение выбросов
-
снижение транспортных заторов
-
новые рабочие места
-
развитие высокотехнологичных отраслей
Советы туристам
-
установить приложение заранее
-
бронировать популярные маршруты наперёд
-
путешествовать налегке
-
изучить расположение вертипортов