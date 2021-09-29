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Крупнейший в мире плавучий ночной клуб открывается в Дубае

Евгений Подольский

Крупнейший в мире плавучий ночной клуб Float Dubai откроется в Дубае в октябре. Заведение, рассчитанное на тысячу человек, разместится на площадке лайнера и плавучего отеля Queen Elizabeth II в порту Рашид. Клуб будет работать с четверга по субботу, с 22:00 до 03:00.

Гости смогут посещать клуб бесплатно или бронировать столики с условием минимальных сборов. В зале будут установлены барные столики, а также будут оборудованы отдельные зоны для гостей с видом на сцену и ночной Дубай. Планируется, что в клубе будут подаваться блюда паназиатской кухни.

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