Главный небоскреб Дубай подсветили цветами флага Украины (видео)

Дубайский небоскреб Burj Khalifa, самое высокое здание мира, накануне окрасилась в цвета украинского флага — желто-голубые. Таким образом, в Дубай поздравили граждан Украины с 30-летием независимости.

Инициатива принадлежит сотрудникам дипломатической миссии Украины в Дубай, обратившихся в администрацию небоскреба. Местные власти по просьбе отреагировали положительно.

Стоит отметить, что ежегодно члены украинской диаспоры в Эмиратах также совместно отмечают национальный праздник. В этом году мероприятие в ресторане на воде собрало более 100 гостей.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская предложила провести в Объединенных Арабских Эмиратах недели украинского кино и основать Дни украинского народного искусства и традиционной украинской кухни.

Еще одним важным для Украины проектом Елена Зеленская назвала внедрение украиноязычных аудиогидов в музеях ОАЭ. «Сейчас украинское посольство ведет активную работу по внедрению украиноязычных аудиогидов в музеях ОАЭ. (…) Я уверена, что после снятия карантина наши граждане смогут прослушать экскурсии в Большой мечети, Лувре и Каср Аль Хосни украинском языке», — надеется она.