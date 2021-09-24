COVID-19 в ОАЭ: Маски не нужны в этих 6 местах

Правило об обязательном использовании масок было впервые объявлено более 18 месяцев назад.

ОАЭ одерживают победу в борьбе с вирусом COVID-19. Ежедневные случаи заражения находятся на летнем минимуме, число выздоровлений увеличилась, а уровень смертности от вируса — один из самых низких в мире.

Что еще более важно, что в стране вакцинация против COVID-19 является лучшей в мире: 92 процента жителей получили хотя бы одну дозу, а более 81 процента полностью вакцинированы.

Благодаря этим обнадеживающим признакам власти смягчили правила безопасности в стране COVID-19 во всех отраслях. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (NCEMA) в среду, 22 сентября, объявил список общественных мест, где маски больше не являются обязательными. Вот когда не нужно носить маски в ОАЭ:

> При занятиях спортом в общественных местах

> Когда члены одной семьи едут в частном автомобиле

> В плавательных бассейнах и на пляжах

> В закрытых местах, когда вы находитесь в одиночестве

> В салонах и центрах красоты

> Медицинские центры

Правило об обязательных масок было впервые объявлено в ОАЭ более 18 месяцев назад. Это была одна из первых мер безопасности, принятых в ОАЭ в связи с появлением первых случаев заболевания.