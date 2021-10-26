​Водитель из Пакистана выиграл несколько миллионов в Дубай

36-летний выходец из Пакистана Джунаид Рана, работающий в Дубае водителем, стал первым обладателем джекпота розыгрыша Mahzooz. Он заберет домой 50 млн дирхамов (US$ 13,6 млн).

В настоящее время они с супругой ожидают появления на свет третьего ребенка. Его ежемесячная заработная плата не превышает 6000 дирхамов в месяц. Отмечается, что супруга победителя живет в Пакистане.

Счастливчик отметил, что выплатит долги и вложит денежный приз в недвижимость – приобретет дома в Дубае и Пакистане, а также автомобиль мечты – Nissan Skyline GTR. Он с нетерпением ждет возможности перевезти в ОАЭ свою мать, жену и детей.

Стоит отметить, что со следующей субботы, 30 октября, лотерея Mahzooz изменит правила. В частности, размер джекпота будет снижен с 50 до 10 млн дирхамов. Условия участия также будут облегчены: теперь нужно будет угадать 5 номеров из пяти, а не шесть из шести, как было ранее.