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​Наследный принц Дубая опубликовал смелое видео снятое на вершине колеса обозрения Ain Dubai (Видео)

Евгений Подольский

Его Высочество шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Дубая, опубликовал смелое и остроумное видео, снятое на высоте 250 метров над землей.

В видеоролике, снятом с беспилотника, наследный принц пьет кофе на крыше одной из капсул самого высокого в мире колеса обозрения Ain Dubai, только что открывшегося для публики.

Видео стало очередным в экстремальной коллекции наследного принца и собрало немало восторженных откликов. Ранее шейх Хамдан уже поднимался на вершину самого высокого здания мира – небоскреба Burj Khalifa, прыгал с парашютом, катался на сноуборде в горах и прыгал с тарзанки.

Высота колеса составляет более 200 метров и оно, без сомнения, станет одной из главных достопримечательностей эмирата. Аттракцион рассчитан на семьи, романтические пары, а также специальные мероприятия и вечеринки, такие как ужин в небе.

Колесо обозрения будет работать как в дневное время, так и после заката. У основания аттракциона размещен развлекательный комплекс, а на самом колесе установлен огромный светодиодный экран. Из кондиционированных кабинок будет открываться вид на весь Дубай, его искусственные острова и Персидский залив. Ain Dubai будет делать полный оборот за 38 минут, два оборота – за 76 минут.

Авторы проекта отметили, что в некоторых кабинах будут оборудованы бары (Ain Dubai Sky Bar), в других можно будет отметить день рождения, помолвку, свадьбу и другие важные события. Стоимость проката начинается от 130 дирхамов.

По случаю открытия аттракциона 21 октября на площади Ain Dubai Plaza будет запланировано множество бесплатных развлечений для всей семьи. Начиная с 20:00, диджей DJ Dany Neville будет играть для публики и первых гостей аттракциона. В 20:30 состоится потрясающее световое представление и шоу дронов, а также красочный салют.

Праздничные мероприятия продолжатся в пятницу, 22 октября. Гостей ждут живые выступления музыкантов – с 14:00 до позднего вечера. Все мероприятия на Ain Dubai Plaza будут бесплатными для публики и станут ярким дополнением длинных выходных, выпадающих на эту неделю.

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