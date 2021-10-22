​Наследный принц Дубая опубликовал смелое видео снятое на вершине колеса обозрения Ain Dubai (Видео)

Его Высочество шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Дубая, опубликовал смелое и остроумное видео, снятое на высоте 250 метров над землей.

В видеоролике, снятом с беспилотника, наследный принц пьет кофе на крыше одной из капсул самого высокого в мире колеса обозрения Ain Dubai, только что открывшегося для публики.

Видео стало очередным в экстремальной коллекции наследного принца и собрало немало восторженных откликов. Ранее шейх Хамдан уже поднимался на вершину самого высокого здания мира – небоскреба Burj Khalifa, прыгал с парашютом, катался на сноуборде в горах и прыгал с тарзанки.

Высота колеса составляет более 200 метров и оно, без сомнения, станет одной из главных достопримечательностей эмирата. Аттракцион рассчитан на семьи, романтические пары, а также специальные мероприятия и вечеринки, такие как ужин в небе.

Колесо обозрения будет работать как в дневное время, так и после заката. У основания аттракциона размещен развлекательный комплекс, а на самом колесе установлен огромный светодиодный экран. Из кондиционированных кабинок будет открываться вид на весь Дубай, его искусственные острова и Персидский залив. Ain Dubai будет делать полный оборот за 38 минут, два оборота – за 76 минут.

Авторы проекта отметили, что в некоторых кабинах будут оборудованы бары (Ain Dubai Sky Bar), в других можно будет отметить день рождения, помолвку, свадьбу и другие важные события. Стоимость проката начинается от 130 дирхамов.

По случаю открытия аттракциона 21 октября на площади Ain Dubai Plaza будет запланировано множество бесплатных развлечений для всей семьи. Начиная с 20:00, диджей DJ Dany Neville будет играть для публики и первых гостей аттракциона. В 20:30 состоится потрясающее световое представление и шоу дронов, а также красочный салют.

Праздничные мероприятия продолжатся в пятницу, 22 октября. Гостей ждут живые выступления музыкантов – с 14:00 до позднего вечера. Все мероприятия на Ain Dubai Plaza будут бесплатными для публики и станут ярким дополнением длинных выходных, выпадающих на эту неделю.