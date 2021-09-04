ГлавнаяУКРАИНАЗеленский в Кремниевой долине призвал ведущих инвесторов активно сотрудничать с Украиной
УКРАИНАЭкономика

Зеленский в Кремниевой долине призвал ведущих инвесторов активно сотрудничать с Украиной

Володимир Зеленський переконаний, що Україна також має високий потенціал для розробки власних продуктів, і потрібно забезпечити умови для його реалізації

Евгений Подольский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США встретился с ведущими инвесторами, представителями венчурных фондов и акселераторов Кремниевой долины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского лидера.

«Наша встреча здесь, в Кремниевой долине, – прекрасная возможность обсудить перспективы развития IT-сферы и инноваций в Украине. Наша страна быстро трансформируется и внедряет инновации. За последний год нам удалось осуществить настоящий прорыв в цифровой сфере. В то же время нам нужно еще многое сделать», – подчеркнул глава государства в начале мероприятия.

Президент отметил, что за последние два года Украина сделала огромный скачок к созданию цифрового государства, а украинский IT-сектор имеет значительный потенциал, особенно с точки зрения человеческих ресурсов.

Владимир Зеленский убежден, что Украина также имеет высокий потенциал для разработки собственных продуктов, и нужно обеспечить условия для его реализации.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанвакцинапожарДжо БайденПравила въезда

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International