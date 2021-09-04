Зеленский в Кремниевой долине призвал ведущих инвесторов активно сотрудничать с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США встретился с ведущими инвесторами, представителями венчурных фондов и акселераторов Кремниевой долины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского лидера.

«Наша встреча здесь, в Кремниевой долине, – прекрасная возможность обсудить перспективы развития IT-сферы и инноваций в Украине. Наша страна быстро трансформируется и внедряет инновации. За последний год нам удалось осуществить настоящий прорыв в цифровой сфере. В то же время нам нужно еще многое сделать», – подчеркнул глава государства в начале мероприятия.

Президент отметил, что за последние два года Украина сделала огромный скачок к созданию цифрового государства, а украинский IT-сектор имеет значительный потенциал, особенно с точки зрения человеческих ресурсов.

Владимир Зеленский убежден, что Украина также имеет высокий потенциал для разработки собственных продуктов, и нужно обеспечить условия для его реализации.