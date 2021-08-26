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Украина сорвала планы по сборке американских вертолетов

Глеб Парфененко
Украина сорвала планы по сборке американских вертолетов

Концерн «Укроборонпром» сорвал планы по сборке американских вертолетов UH-1 «Iroquois», сообщает издание Defense Express.

Как отмечает издание, в феврале этого года генеральный директор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» этих машин на мощностях Одесского авиационного завода и к 30-летию независимости построить первый такой вертолет. Однако в настоящее время сборник даже не началась.

При этом в самом «Укроборонпрома» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов в страну не поставлялись из-за длительности лицензионных процедур, в связи с этим сдвигается старт производства.

Кроме того, как сообщает Defense Express, позже выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала Укроборонпрома разрешение на производство этих вертолетов; Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, которая занимается ремонтом вертолетов Bell.

UH-1 «Ирокез» — американский многоцелевой вертолет компании Bell Helicopter Textron; это одна из самых известных и серийных машин в истории вертолетостроения. Выпускался серийно с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме.

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