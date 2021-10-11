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Украина получила первую партию помощи от США для обеспечения безопасности

Глеб Парфененко
Украина получила первую партию помощи от США для обеспечения безопасности

Украинская власть получила первую партию дополнительной помощи от правительства США для обеспечения безопасности. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

«В Украине прибыло много дополнительной помощи со стороны правительства США. Кроме предварительно согласованной суммы в 250 миллионов долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское оборудование, оружие, необходимые боеприпасы, точную оружие и оборудование для радиолокационного наблюдения еще на 60 миллионов долларов. Груз поступает несколькими партиями, одна из которых прибыла вчера, 10-го октября, в международный аэропорт «Борисполь», — говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

Министерство обороны добавил, что с 2014 года Украина получила материально-техническую поддержку от США на общую сумму более двух миллиардов долларов.

«Предоставление дополнительной помощи Вооруженным Силам Украины от правительства Соединенных Штатов является еще одним свидетельством неразрывной стратегического партнерства между нашими государствами», — добавили в Минобороны.

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