Украина побила рекорд по смертности от COVID-19

За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 умерли рекордные 538 человек с начала эпидемии в стране, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения в Киеве.

Предыдущий рекорд погибших от COVID-19 был установлен 7 апреля, когда было зарегистрировано 481 смертельный случай.

За последние 24 часа зарегистрировано 15579 новых случаев заражения коронавирусом.

Еще 2852 человек были госпитализированы за последние 24 часа, и 7776 пациентов выздоровели.

С начала эпидемии в Украине было зарегистрировано 2660 273 зараженных последние. Из них 61 348 человек умерли от осложнений болезни, а 2337 194 человека выздоровели.

Всего в стране проведено более 13,6 миллиона тестов ПЦР.

В Украине 193 069 человек были вакцинированы против COVID-19 за последние 24 часа. По данным Министерства здравоохранения, 109667 человек получили разовую дозу, а 83 402 человека прошли полную иммунизацию.

С начала кампании вакцинации иммунизированных 8065762 человек, из которых полностью вакцинированы и получили две дозы — 6573564 человека. Всего было проведено 14635480 прививок.