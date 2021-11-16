Турпотик в Украину вырос: россияне на втором месте

Украинские эксперты зафиксировали рост турпотока страны на 12.6% по сравнению с прошлым «ковидным» годом. Об этом сообщило Государственное агентство по развитию туризма Украины на своей странице в Facebook. Россияне оказались вторыми по количеству въезжающих в соседнюю страну. Однако, вероятно, статистика по тем, кто пересекает украинскую границу, может быть некорректной.

По данным агентства, более 3 миллионов иностранных туристов посетили Украину в январе-сентябре 2021 года, что на 12.6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Очевидно, что украинское государственное агентство подразумевает под «туристами» абсолютно всех въезжающих, что неверно и в результате значительно искажает статистику.

Первые девять месяцев 2021 года ознаменовались постепенным восстановлением туристических потоков, как в Украине, так и в мире в целом. Состоялась значительная реорганизация туристических маршрутов и увеличение количества внутренних поездок. Мы отмечаем рост туристов в Украине на 12.6% по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года. В 2021 году сегодня на Украину прибыло более 3 миллионов иностранцев», – говорилось в сообщении.

Так, по состоянию на октябрь 2021 года 70% посещающих Украину иностранцев были европейцами, 25.5% туристов прибыли из Азии, 3% туристов – из Северной Америки, 1.4% – из Африки, 0.6% и 0.2% из Океании и Южной Америки.

По количеству иностранцев, въезжающих в Украину, в ТОП-15 стран вошли:

Молдова: 744,6 тыс. Россия: 411.4 тыс. Польша: 209.04 тыс. Румыния: 200.4 тыс. Беларусь: 199.6 тыс. Турция: почти 172 тыс. Венгрия: 152.4 тыс. Германия: 111.7 тыс. Израиль: 96.25 тыс. США: 81,6 тыс. Саудовская Аравия: 48.7 тыс. Италия: 39,5 тыс. Великобритания: 37.4 тыс. Индия: 34.9 тыс. Азербайджан: 33.4 тыс.

Впрочем, европейские туристы, оказавшиеся лидерами согласно этой статистике, отметили, что путешествовать по Украине неудобно: многие шоссе удивительно узкие и изрезанные выбоинами. Кроме того, в стране нет высокоскоростной железной дороги, а существующие железнодорожные линии часто проходят запутанными, извилистыми маршрутами, чтобы обслуживать больше городов.

Выход для иностранных туристов один – путешествовать по воздуху. Это гораздо дороже, чем путешествие на поезде или на машине. При этом аэропорты, расположенные вне киевского Борисполя и Харьковского международного аэропорта, скромны с точки зрения размеров и удобств.