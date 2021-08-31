США призвали Украину изменить свое отношение к «Северному потоку-2»

Киеву следует прекратить добиваться санкций против европейских компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2»; Такое мнение высказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в колонке для портала Kyiv Post.

Дипломат считает, что Украина проигрывает от запуска газопровода. Однако, он отметил, что президент США Джо Байден не готов рисковать отношениями со странами ЕС и вводить санкции против европейских компаний.

Пайфер посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не настаивать на введении ограничений против «Северного потока-2».

«Вместо этого ему нужно спросить, как Вашингтон, работая с Берлином, собирается конкретизировать июльскую американо-немецкое заявление о поддержке Украины, энергетической безопасности Европы и целей в области климата», — написал дипломат.