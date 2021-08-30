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США предложили выделить деньги на укрепление безопасности Украины

Глеб Парфененко
США предложили выделить деньги на укрепление безопасности Украины

Палата представителей Конгресса США предлагает включить выделение 275 миллиона долларов помощи Украине для усиления ее безопасности в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год.

Проект бюджета, подготовленный комитетом Сената по вооруженным силам, содержит предложение «выделить 275 миллиона долларов на инициативу содействия безопасности Украины для поддержки и помощи украинским вооруженным силам».

Следующий финансовый год в США начинается 1 октября 2021.

Проект бюджета был обнародован на фоне предстоящей встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне. Их переговоры были перенесены с 31 августа на 1 сентября из-за эвакуации американских граждан из Афганистана. Эту информацию подтвердил Белый дом.

Как сообщил ранее в интервью газете Financial Times один из советников президента Украины, на предстоящей встрече с Байденом Зеленский будет настаивать на увеличении объемов американской военной помощи Киеву, а также на выпуск облигаций под гарантии США, что поможет восстановить инфраструктуру и перезапустить экономику.

На прошлой неделе Байден распорядился выделить Украине помощь в размере до 60 миллионов долларов за счет Пентагона.

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