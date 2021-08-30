США предложили выделить деньги на укрепление безопасности Украины

Палата представителей Конгресса США предлагает включить выделение 275 миллиона долларов помощи Украине для усиления ее безопасности в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год.

Проект бюджета, подготовленный комитетом Сената по вооруженным силам, содержит предложение «выделить 275 миллиона долларов на инициативу содействия безопасности Украины для поддержки и помощи украинским вооруженным силам».

Следующий финансовый год в США начинается 1 октября 2021.

Проект бюджета был обнародован на фоне предстоящей встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне. Их переговоры были перенесены с 31 августа на 1 сентября из-за эвакуации американских граждан из Афганистана. Эту информацию подтвердил Белый дом.

Как сообщил ранее в интервью газете Financial Times один из советников президента Украины, на предстоящей встрече с Байденом Зеленский будет настаивать на увеличении объемов американской военной помощи Киеву, а также на выпуск облигаций под гарантии США, что поможет восстановить инфраструктуру и перезапустить экономику.

На прошлой неделе Байден распорядился выделить Украине помощь в размере до 60 миллионов долларов за счет Пентагона.