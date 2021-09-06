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США передали Украине лекарства от коронавируса на сумму 20 миллионов долларов

Глеб Парфененко
США передали Украине лекарства от коронавируса на сумму 20 миллионов долларов

Груз состоит из инновационных препаратов Бамланайвимеб и Етизвимеб.

США переправили Украины гуманитарный груз на сумму 20 миллионов долларов, состоящий из лекарств от коронавируса. Оказана помощь является результатом договоренностей, достигнутых президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в США. Об этом в воскресенье вечером на своей странице в Facebook сообщил посольство Украины в США.

«При содействии посольства в Украине доставлен гуманитарный груз из США, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении этого гуманитарного груза были согласованы во время визита президента Украины [Владимира Зеленского] в США», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в груз входят инновационные препараты Bamlanayvimeb и Етизвимеб, используемые против COVID-19 — 60000 флаконов на сумму 20 миллионов долларов. «Препараты рекомендованы пациентам с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно если есть риск перехода в тяжелую форму», — отметили в дипмиссии.

По данным посольства, груз ожидает таможенного оформления и транспортировки в 24 регионах Украины. Распределение лекарств координируется Министерством здравоохранения страны.

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