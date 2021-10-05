Почему поставки газа в Венгрию теперь будут осуществляться через Болгарию

С первого октября гигант «Газпром» приостанавливает поставки газа в Венгрию через Украину. Об этом сообщают болгарские СМИ со ссылкой на пресс-службу украинского оператора ГТС. Газ в Венгрию будет проходить через «Турецкий поток» — газотранспортную систему Болгарии и Сербии. Это связано с новыми договоренностями, согласованными в конце сентября этого года. Конечно, это совсем не нравится Украине.

Генеральный директор украинского газового оператора Сергей Макогон заявил, что «Киев никогда не нарушал своих обязательств перед Будапештом — десятилетиями». Он также подчеркнул, что украинский маршрут выгоден и с экономической точки зрения, поскольку это самый быстрый путь для поставок в Венгрию. Все остальное — просто политика.

Макогон обвинил «Газпром» в монополизации газовых маршрутов и призвал ужесточить «доминирующее положение одного игрока, который своими действиями преследует явно политические цели на фоне растущего роста цен на газ по всей Европе».

Как бы то ни было, вступил в силу контракт между «Газпромом» и венгерской компанией MVM CEEnergy, согласно которому Будапешт будет получать по ТЭС 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение следующих 15 лет. 3,5 миллиарда через Сербию и 1 миллиард через Австрию.

В Киеве это соглашение назвали «предательством Будапешта». Украина намерена обратиться в Европейскую комиссию, чтобы сделка соответствовала европейскому энергетическому законодательству. Власти Венгрии, со своей стороны, рассматривают реакцию Украины как вмешательство в их внутренние дела.