На сайте BBC Global News началась масштабная промо-кампания Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о начале информационной кампании Украины на BBC в 30-й годовщины независимости Украины, целью которой является сформировать устойчивый положительный образ нашего государства за рубежом.

Проект состоит из четырех компонентов: рекламная кампания на официальной странице телеканала bbc.com, создание на ней специального раздела об Украине, показ промо-ролике Украины на телеканале BBC Global News в четырех регионах мира и исследования восприятия Украины среди аудитории ВВС AdScore.

Совокупная аудитория BBC Global News достигает 121 миллионов человек.

Промо-кампания Украины на ВВС продлится до ноября. Она рассчитана на зрителей в мировых финансовых и бизнес-столицах и запускаться под ключевые экономические события мира. Ее целевая аудитория — международный бизнес, потенциальные инвесторы, предприниматели, владельцы международных технологических и финансовых корпораций.

«Миллионы людей во всем мире увидят новую Украину — страну инноваторов, инженеров, изобретателей и креативных предпринимателей, которые формируют повестку дня технологических изменений не только в Украине, но и в регионе. В сотрудничестве с редакторской командой ВВС мы создаем специальный раздел об Украине, открытую для партнерства, инвестиций и международных проектов. Продвижение положительного имиджа Украины за рубежом входит в шести ключевых приоритетов нашей Стратегии внешней политики «, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, анонсируя старт кампании.

Проект реализуется совместными усилиями государства и бизнеса, чтобы в мире Украину ассоциировали с технологиями и инновациями, новыми экономическими возможностями, перспективами инвестиций. Дмитрий Кулеба выразил благодарность всем украинским компаниям, которые поддержали проект, и пригласил остальные украинского бизнеса участвовать.

Креативными партнерами кампании выступили международное агентство Saatchi & Saatchi Ukraine и команда украинского видеографа Назара Дорош.

Проект реализован Украинской ассоциацией бизнеса и торговли в партнерстве с украинскими компаниями Asters, Biosphere Corporation, Depositphotos, DTEK, Sigma Software Group, Smart Holding и SoftServe при поддержке Министерства иностранных дел Украины без привлечения средств государственного бюджета.