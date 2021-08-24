Меркель в адрес России: не используйте «Северный поток-2» как политическое оружие

Германия требует новых санкций против России, если Москва использует газопровод «Северный поток-2» в качестве «политического оружия». Об этом ранее заявила канцлер Германии Ангела Меркель из Киева на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, прокомментировали это в редакции Der Spiegel, добавив, что крымская платформа для будущего полуострова еще больше обостряет напряженность.

Санкции будут введены в отношении России, «если трубопровод будет использован в качестве оружия», — заявила Меркель во время встречи с Зеленским в Киеве. Об этом договорились Германия и США в ходе переговоров в Вашингтоне, напомнила канцлер Германии.

«Я считаю, что это опасное оружие не только для Украины, но и для всей Европы», — сказал Зеленский. Украина опасается, что после введения в эксплуатацию «Северного потока-2» страна потеряет роль страны, через которую российский газ идет транзитом в Европу. В результате Украина потеряет многомиллиардный доход, от которого она зависит. Зеленский поедет в Вашингтон в конце месяца, чтобы встретиться с Джо Байденом, чтобы в последний раз попытаться выступить против этого проекта. Издание напоминает, что Соединенные Штаты также недовольны почти завершенным трубопроводом.

Меркель заявила, что Германия поддержит Украину в будущем использовании ее газопроводной сети. Канцлер высказала предположение, что его можно использовать для транзита водорода. Зеленский, в свою очередь, сказал, что такой переход займет много времени.

Германия постоянно заявляла, что попытается повлиять на Россию, чтобы она продолжила транзит газа через Украину. Однако в минувшую пятницу во время встречи с Меркель в Москве президент Владимир Путин дал понять, что все будет зависеть от рыночного спроса.

Долгое время Украина была важнейшей транзитной страной, через которую проходили поставки газа из России в Европу. Но с годами его важность постепенно снижалась — из-за введения в эксплуатацию «Северного потока-1» около десяти лет назад, а затем и других газопроводов в Белоруссии и на Черном море. Если в 1998 году из Украины было транспортировано 141 миллиард кубометров газа, то в 2020 году — всего 56 миллиард.

Россия, со своей стороны, раскритиковала участие Германии в конференции о будущем Крыма. В понедельник в Киеве прошла т.н. «Крымская платформа», в которой приняли участие десятки глав государств и правительств, а также министры иностранных дел, сообщает «Фокус».

Тот факт, что Германия «поддержала провокационное мероприятие в Киеве, которое мы считаем прямым нападением на территориальную целостность России, нас глубоко удручает», — сказал посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью Die Welt am Sonntag. «Это еще один фактор, удручающий наши двусторонние отношения».