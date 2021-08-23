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Киев ввел санкции против «Ростелекома» и других российских компаний

Глеб Парфененко
Киев ввел санкции против

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о блокировании доступа к веб-ресурсам «Ростелекома», изданий «Московский комсомолец» и других российских ресурсов.

Это следует из указа главы государства, опубликованном в воскресенье на сайте президента Украины, передает Интерфакс.

Согласно решению СНБО, ограничительные меры коснутся 12 российских компаний.

Под санкции, в частности, подпадают АО «Бизнес ньюс медиа» и принадлежит ему сайт «Ведомости», АО «ТРК-32», акционерное общество «Бизнес Ньюс Медиа», Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь».

Также санкции распространятся на «Новинфо», «Народные новости», а также Информационное агентство «Онли ньюс».

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