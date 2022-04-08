«За детей» — такая надпись была на ракете, упавшей в Краматорске

СМИ сообщают, что россияне, которые обвиняют Украину в теракте в Краматорске, сами используют систему «Точка-У», которая использовалась на востоке Украины, где погибли 39 человек, в том числе четверо детей. — На ракете, поразившей железнодорожный вокзал Краматорска на востоке Украины, есть надпись: «За детей». Более того, вскоре после нападения на станцию ​​на российских пропагандистских каналах появилась информация о том, что целью нападения якобы стали украинские военнослужащие.

Информацию о надписи «За детей» на обломках ракеты сообщила газета New York Times, в том числе фото остатков ракеты.

На фото темно-зеленый корпус ракеты с надписью «За детей», нанесенной, скорее всего, белым баллончиком.

Российская сторона возлагает ответственность за теракт в Краматорске на украинцев, утверждая, что они единственные используют ракеты «Точка-У».

В записях России

Однако СМИ отмечают, что эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщает BBC со ссылкой на следователей Conflict Intelligence 6 марта, которые заявили, что ракета может остаться на вооружении вооруженных сил России.

Белорусские СМИ и блогеры также приводят доказательства того, что «Точка-У» использовалась российской армией, в том числе во время маневров Союза Твердости в Белоруссии на границе с Украиной перед нападением России на эту страну. Об этом тогда сообщило телевидение Минобороны Беларуси.

Исчезающие отчеты

Кроме того, 5 марта белорусские блогеры (белорусский Hajun) опубликовали записи, на которых запечатлены российские военные транспорты на территории Беларуси с комплексами «Точка».

Кроме того, в пятницу, вскоре после нападения на станцию, на российских пропагандистских каналах появилась информация о нападении на Краматорск, где целью якобы были украинские военные. Через некоторое время эти отчеты исчезли, но их скриншоты публикуют такие блогеры, как NEXTA.

Согласно последнему балансу, погибло не менее 39 человек, в том числе 35 взрослых и четверо детей. Пострадали более 100 человек.