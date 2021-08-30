Белый дом подтвердил, что встреча Байдена с Зеленским состоится в следующую среду

Американский президент Джо Байден готов принять своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне в следующую среду, в Белый дом сообщает пресс — служба.

«Президент примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме», — отмечается в рабочем графике главы США по состоянию на 1 сентября.

Белый дом расценил предстоящий визит как подтверждение приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины, тесного сотрудничества между двумя государствами в области энергетической безопасности и поддержки Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации реформы. программа.

Встреча Зеленского и Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября в связи с эвакуацией американцев из Афганистана, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Украинский лидер должен был отправиться с рабочим визитом в США 30 августа, а на 31 августа у него была запланирована встреча с Байденом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что мероприятие будет иметь формат «с глазу на глаз».