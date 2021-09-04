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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Супермаркеты Новой Зеландии снимают ножи с продажи после теракта

Глеб Парфененко
Супермаркеты Новой Зеландии снимают ножи с продажи после теракта

Новозеландская сеть супермаркетов Countdown снимет ножи с открытой продажи после террористического нападения на посетителей одного из магазинов сети. Об этом сообщил новостной портал Stuff со ссылкой на руководителя отдела сетевой безопасности Кире Ханифина.

По ее словам, администрация решила «временно убрать все ножи и ножницы с полок магазинов, а затем обсудить, стоит ли вообще продолжать их продажу».

«Это своего рода акт поддержки для наших сотрудников. Мы хотим, чтобы вся наша команда чувствовала себя в безопасности, когда они приходят на работу», — сказал Ханифин.

Сообщается, что аналогичное решение было принято собственниками ряда небольших продуктовых магазинов, которые арендуют помещения в торговых центрах в Новой Зеландии, а также розничной сетью Foodstored NZ, которой принадлежат несколько супермаркетов и сетей быстрого питания.

Решение было принято после того, как стало известно, что террорист использовал нож, который он взял с полки в том же магазине, для нападения на посетителей супермаркета, пишет BGNES.

Полиция Новой Зеландии сообщила о вооруженное нападение посетителей супермаркета на юго-западе Окленда в пятницу , 3 сентября, около 15:20 по местному времени. Прибывшие сотрудники милиции открыли по нападающему огонь, стреляя в него на месте. Семь человек доставлены в больницу, трое в критическом состоянии. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что нападение было террористическим актом.

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