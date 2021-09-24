Норвегия отменяет все меры, введенные из-за пандемии

Норвегия отменяет меры, введенные из-за пандемии, которые с 25 сентября ограничивали социальные контакты и мешали значительной части бизнеса, заявило правительство, сообщает Reuters.

«Сегодня 561-й день с тех пор, как мы ввели в Норвегии самые жесткие меры в мирное время. Теперь пришло время вернуться к нашей обычной жизни», — сказала на пресс-конференции премьер-министр Эрна Сульберг.

Ограничения на COVID будут сняты с 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву) в субботу, уточнила она.

Решение больше не требовать соблюдения физической дистанции позволит культурным и спортивным объектам Норвегии работать на полную мощность, ресторанам снова стать полными, а ночным клубам — открыться.

Компания Sulberg уже выполнила три из четырех этапов плана правительства по поэтапной отмене социальных и экономических ограничений, действующих с марта прошлого года. Однако переход к завершающему этапу несколько раз откладывался из-за опасений по поводу возможного роста инфекций.

«Короче говоря, теперь мы можем жить нормально», — сказала премьер-министр, добавив: «Я хочу сказать большое спасибо, Норвегия!», Выразив благодарность народа и государственным службам, которые участвуют в борьбе с пандемией.

«Хотя большинство людей сейчас возвращаются к своим обычным делам, пандемия еще не закончилась. Люди будут продолжать болеть, поэтому важно, чтобы все прошли вакцинацию», — предупредила в то же время Сульберг.

По данным Национального института общественного здравоохранения, на сегодняшний день около 76 процентов норвежцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а 67 процентов населения были привиты двумя дозами.

Сульберг отметила, что люди, которые заразились COVID-19, должны будут изолироваться, чтобы не распространять вирус.

Она объявила, что ограничения на поездки также ослабляются, и правительство больше не будет рекомендовать гражданам не выезжать за пределы Европы.

По словам правительства, некоторые ограничения останутся для путешественников, прибывающих из стран с высоким риском заражения.