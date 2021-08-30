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Появился новый самый загруженный международный аэропорт в мире

Аеропорт Схіпхол в Амстердамі був найбільш завантаженим міжнародним аеропортом.

Глеб Парфененко
Появился новый самый загруженный международный аэропорт в мире

По данным аналитиков авиационных данных OAG, впервые в истории амстердамский аэропорт Схипхол был назван самым загруженным международным аэропортом в мире.

Поскольку Европа открылась для летнего сезона, голландский аэропорт занял первое место в августе, опередив предыдущий номер один, Дубай. Хаб в Объединенных Арабских Эмиратах опустился на второе место.

OAG измеряет запланированную мощность в любой конкретный месяц. В августе Схипхол имел 2511321 место, а Дубай — 2312381 место.

Европейские аэропорты вытеснили большую часть из 10 лучших мест, поскольку туризм начал восстанавливаться, несмотря на продолжающуюся пандемию. Наибольшим приростом стала Анталия в Турции, которая находится на 10-м месте по сравнению с 30 в августе 2019 года. OAG заявила: «Анталия — популярный прибрежный курорт на юге Турции, и не более двух третей ее международного рынка приходится на Российскую Федерацию и Германия».

Что касается аэропортов, в которых использовались как внутренние, так и международные рейсы, то самым загруженным в мире в течение месяца был аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте с вместимостью 4,6 миллиона мест, опередив другие хабы в США, Даллас / Форт-Уэрт и Денвер .

OAG также проверила наиболее популярные маршруты и три наиболее загруженных международных авиалинии, которые начинаются или заканчиваются в Российской Федерации — Симферополь-Москва-Шереметьево, Москва-Домодедово-Симферополь и Анталия-Москва-Шереметьево. Симферополь находится в Крыму, который Россия аннексировала в Украине.

Просто возвращение в топ-10 — это трансатлантический маршрут из Нью-Йорка в Лондон. Перед пандемией его назвали «единственным в мире воздушным маршруту стоимостью в миллиард долларов». Сейчас он работает всего на 40% от мощности, действовавшей в августе 2019 года.

Наиболее загруженные международные аэропорты мира
(В скобках рейтинг по август 2019 г.)

  1. Амстердам, Нидерланды (5)
  2. Дубай, ОАЭ (1)
  3. Франкфурт, Германия (7)
  4. Париж, Шарль-де-Голль, Франция (4)
  5. Стамбул, Турция (9)
  6. Доха, Катар (15)
  7. Лондон, Хитроу, Великобритания (2)
  8. Мадрид, Испания (13)
  9. Пальма, Испания (25)
  10. Анталия, Турция (30)
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