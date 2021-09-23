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Жилье дорожает во всем мире, но для ряда стран это уже проблема

Глеб Парфененко
Жилье дорожает во всем мире, но для ряда стран это уже проблема
Жилье дорожает во всем мире, но для ряда стран это уже проблема

Рост цен на недвижимость заставляет людей по всему миру отказываться от мечты о собственном доме. И последствия этого вызывают беспокойство и представляют собой вызов для правительств.

Пандемия дала толчок этому явлению, и оно затрагивает не только потенциальных покупателей недвижимости, но и арендаторов во многих крупных городах. В результате возникает неравенство в возможностях покупки и аренды недвижимости, затрагивающее все население, пишет Bloomberg в анализе проблемы.

«Мы становимся свидетелями того, как часть общества оказывается в изоляции, потому что не может позволить себе жить в том или ином месте. Это происходит в Лондоне, Париже, Риме, и, к сожалению, мы уже видим это в Берлине», — сказал мэр столицы Германии Михаэль Мюллер.

Политики находятся под давлением из-за растущей проблемы, и для ее решения они пробуют различные подходы — от ограничения арендной платы до увеличения налогового бремени на владельцев недвижимости, национализации частной собственности и превращения пустующих офисов в квартиры.

В Южной Корее, например, партия президента Мун Чжэ Ина потерпела ĸpax на выборах в этом году после того, как не смогла справиться с резким ростом цен на квартиры в Сеуле. С 2017 года они выросли на 90 процентов.

Китай, со своей стороны, с этого года ввел жесткие ограничения на сектор недвижимости. Цены на квартиры в китайском Кремневой долине — Шэньчжэнь в 43,5 раза превышают среднюю зарплату жителя города.

В Канаде премьер-министр Джастин Трюдо пообещал ввести двухлетний запрет на покупку иностранными гражданами недвижимости в стране, как только он будет переизбран на свой пост.

В целом, пандемия подтолкнула цены на мировом рынке жилья до нового максимума за последние 18 месяцев, чему способствовали сверхнизкие процентные ставки, отставание строительства на фоне растущего спроса, и меньшего количества домов на продажу.

«То, что мы наблюдаем, является важным событием, которое нельзя упускать из виду, — пишет Дон Лейттон, бывший генеральный директор американского гиганта по выдаче ипотечных кредитов Freddie Mac.

«В США номинальные цены на недвижимость более чем на 30% выше уровня предыдущего пика рынка после 2000 года», — отмечает он.

«Текущие ипотечные кредиты могут стать основой для следующего экономического кризиса, если процентные ставки начнут расти», — предупреждает Нирадж Шах из Вlооmbеrg Есоnоmісѕ. По его словам, есть тревожные признаки, которые не стояли на повестке дня со времен предыдущего кризиса 2008 года.

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