Жилье дорожает во всем мире, но для ряда стран это уже проблема

Рост цен на недвижимость заставляет людей по всему миру отказываться от мечты о собственном доме. И последствия этого вызывают беспокойство и представляют собой вызов для правительств.

Пандемия дала толчок этому явлению, и оно затрагивает не только потенциальных покупателей недвижимости, но и арендаторов во многих крупных городах. В результате возникает неравенство в возможностях покупки и аренды недвижимости, затрагивающее все население, пишет Bloomberg в анализе проблемы.

«Мы становимся свидетелями того, как часть общества оказывается в изоляции, потому что не может позволить себе жить в том или ином месте. Это происходит в Лондоне, Париже, Риме, и, к сожалению, мы уже видим это в Берлине», — сказал мэр столицы Германии Михаэль Мюллер.

Политики находятся под давлением из-за растущей проблемы, и для ее решения они пробуют различные подходы — от ограничения арендной платы до увеличения налогового бремени на владельцев недвижимости, национализации частной собственности и превращения пустующих офисов в квартиры.

В Южной Корее, например, партия президента Мун Чжэ Ина потерпела ĸpax на выборах в этом году после того, как не смогла справиться с резким ростом цен на квартиры в Сеуле. С 2017 года они выросли на 90 процентов.

Китай, со своей стороны, с этого года ввел жесткие ограничения на сектор недвижимости. Цены на квартиры в китайском Кремневой долине — Шэньчжэнь в 43,5 раза превышают среднюю зарплату жителя города.

В Канаде премьер-министр Джастин Трюдо пообещал ввести двухлетний запрет на покупку иностранными гражданами недвижимости в стране, как только он будет переизбран на свой пост.

В целом, пандемия подтолкнула цены на мировом рынке жилья до нового максимума за последние 18 месяцев, чему способствовали сверхнизкие процентные ставки, отставание строительства на фоне растущего спроса, и меньшего количества домов на продажу.

«То, что мы наблюдаем, является важным событием, которое нельзя упускать из виду, — пишет Дон Лейттон, бывший генеральный директор американского гиганта по выдаче ипотечных кредитов Freddie Mac.

«В США номинальные цены на недвижимость более чем на 30% выше уровня предыдущего пика рынка после 2000 года», — отмечает он.

«Текущие ипотечные кредиты могут стать основой для следующего экономического кризиса, если процентные ставки начнут расти», — предупреждает Нирадж Шах из Вlооmbеrg Есоnоmісѕ. По его словам, есть тревожные признаки, которые не стояли на повестке дня со времен предыдущего кризиса 2008 года.