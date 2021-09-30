Из-за жилищного кризиса в Гонконге строят квартиры размером с гараж, или 8 кв. метров

Квартиры размером с две двуспальные кровати сейчас строятся в Гонконге из-за длительной кризиса жилья.

Согласно правительственному документу, ведущий застройщик города Sun Hung Kai Properties строит такие небольшие апартаменты в районе Сай Кунг на новых территориях, — пишет independent.

Большинство из 5400 квартир, строящихся имеют площадь всего 26,3 кв. м, а некоторые еще меньше — 8,2 кв. м. Наименьшие апартаменты размером с две двуспальные кровати и не включают в себя кухню или ванную комнату.

Несмотря на нехватку места, эти крошечные апартаменты продолжают привлекать покупателей на фоне резкого роста цен на недвижимость.

В июле китайское правительство поставило цель ликвидировать все крошечные дома в Гонконге в 2049 году.

Китайское правительство часто обвиняет в жилищном кризисе «монополистическую поведение» крупных конгломератов. Недавно китайские официальные лица попросили городских магнатов расширить ресурсы и поддержать интересы Пекина, чтобы помочь решить проблему нехватки жилья.

Исполнительный директор Гонконга Керри Лам заявила во вторник, что нехватка жилья и увеличение предложения земли будут приоритетными в рамках новой политической системы «только патриоты».

«Я чувствую, что сегодня [разработчики] очень хотят сотрудничать с политикой правительства Гонконга», — сказала Лам. «Я надеюсь, что такое государственно-частное партнерство для решения социальных вопросов после усовершенствования избирательной системы даст больше результатов».

Четыре крупнейших гонконгских гиганта в сфере недвижимости потеряли 6,7 миллиарда долларов со стоимости своих активов в среду после того, как инвесторы перешли к продаже, опасаясь, что власть начнет контролировать цены на жилье. Растут слухи, что правительство введет ценовые ограничения и ограничения на покупку, чтобы покончить с культурой наноквартир.

«Люди могут быть обеспокоены тем, придется им брать на себя дополнительную ответственность за строительство большего количества субсидированного жилья», — сказал Филипп Цзе, глава отдела исследований в области недвижимости Bocom International в Гонконге и Китае, сообщает Bloomberg.