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TikTok запускает продажу товаров через свое приложение

Введення інструментів електронної комерції посилить конкуренцію компанії з Facebook

Евгений Подольский

Пользователи сервиса обмена короткими видео TikTok вскоре смогут покупать товары непосредственно через приложение благодаря сотрудничеству компании с канадской Shopify.

Shopify, специализирующаяся на электронной торговли, сообщила, что владельцы бизнесов смогут добавлять функцию для совершения покупок в своих профилях TikTok, которая будет непосредственно привязана к их онлайн-магазинов.

Инструмент для совершения покупок, который пока находится на стадии тестирования, доступен продавцам в США, Великобритании и Канаде. В ближайшие месяцы доступ к нему будет открыт еще в нескольких регионах. Shopify уже заключила соглашение с TikTok, в рамках которого продавцы могут создавать видеорекламу с возможностью перейти к покупке.

Владелец TikTok, компания ByteDance со штаб-квартирой в Пекине, уже управляет торговой площадкой на платформе Douyin, приложения для обмена короткими видео для китайского рынка. Покупка товаров через социальные сети еще не так распространена в США, однако подобную функцию уже использует соцсеть Instagram, принадлежащий Pinterest и Facebook Inc.

Введение инструментов электронной коммерции TikTok в партнерстве с Shopify усилит конкуренцию между ней и Facebook. Facebook еще в прошлом году представила в ряде стран инструменты для продвижения товаров и услуг в Instagram, а также цифровой канал продаж в соцсети Facebook.

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