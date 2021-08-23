ГлавнаяНаукаПоявилась новая гипотеза о происхождении Лохнесского чудовища
Наука

Появилась новая гипотеза о происхождении Лохнесского чудовища

Евгений Подольский

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии, которые изучали Лох-Несс в Шотландии, предлагают новую гипотезу о происхождении легенды о населяющих его чудовище, пишет «Daily Express».

В ходе исследования специалисты не обнаружили в озере следов доисторической рептилии. В то же время была проведена большая работа по изучению живых организмов. Частицы угря также были обнаружены в воде.

«В Лох-Несс много угрей. Их ДНК была обнаружена почти в каждом месте, где были взяты пробы воды », — сказали исследователи.

Эксперты не исключают, что отдельные угри имели генетические аномалии и в результате достигли огромных для своего вида размеров, превышающих 4 метра. Вероятно, именно такая гигантская рыба со змеиным телом положила начало легенде о грозном доисторическое чудовище в Лох-Несс.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19ЕвропакоронавирусвакцинацияпогодавакцинаПравила въездапожарземлетрясениеТалибан

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International