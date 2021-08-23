Появилась новая гипотеза о происхождении Лохнесского чудовища

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии, которые изучали Лох-Несс в Шотландии, предлагают новую гипотезу о происхождении легенды о населяющих его чудовище, пишет «Daily Express».

В ходе исследования специалисты не обнаружили в озере следов доисторической рептилии. В то же время была проведена большая работа по изучению живых организмов. Частицы угря также были обнаружены в воде.

«В Лох-Несс много угрей. Их ДНК была обнаружена почти в каждом месте, где были взяты пробы воды », — сказали исследователи.

Эксперты не исключают, что отдельные угри имели генетические аномалии и в результате достигли огромных для своего вида размеров, превышающих 4 метра. Вероятно, именно такая гигантская рыба со змеиным телом положила начало легенде о грозном доисторическое чудовище в Лох-Несс.