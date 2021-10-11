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Лауреат Нобелевской премии мира: сибирский лед скрывает вирусы-убийцы

Глеб Парфененко
Лауреат Нобелевской премии мира: сибирский лед скрывает вирусы-убийцы

Лауреат Нобелевской премии мира и советник генерального секретаря ООН Рае Квон Чун предупредила о росте новых опасных вирусов за изменения климата.

«Мы можем ожидать появления новых вирусов в результате таяния льда в Сибири, в Канаде, в зонах вечной мерзлоты. Мы не знаем, с какими из них мы столкнемся, которые оживут и насколько они опасны», — сказал ученый, которого цитирует BGNES.

Ученые ранее предупреждали, что лед планеты скрывает части древних экосистем, в том числе вирусы. Лед, который не тает миллионы лет, безусловно, защищает от вирусов — как безвредных для человека, так и чрезвычайно опасных.

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