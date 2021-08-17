Столтенберг: НАТО готова наносить дистанционные удары по террористическим группировкам в Афганистане

НАТО не исключает возможность нанесения дистанционных ударов по международной террористической группировкой, если те попытаются снова устроиться в Афганистане. Об этом заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам внепланового заседания Североатлантического совета из Афганистана.

«Афганистан не должен стать платформой для международных террористов. Мы будем следить за этим очень внимательно, и, конечно, страны НАТО останутся бдительны и сохранят возможность атаковать террористические группы дистанционно, если мы увидим, что эти группы вновь пытаются устроиться в Афганистане», — сказал он.

Столтенберг заявил, что страны НАТО знали о риске возвращения «Талибана», но не могли предвидеть скорость падения Афганистана, альянс связывает его с провалом действий афганских властей и армии.

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс займется «изучением многочисленных уроков» из ситуации в Афганистане, когда завершит эвакуацию своего персонала.

«НАТО должно быть сделаны выводы из многочисленных уроков по Афганистану. Мы занимаемся этим, когда будет завершена эвакуация», — сказал он.

По информации Reuters.