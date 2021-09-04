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Посол Германии рассказал, почему Украина не сможет вступить в НАТО

Глеб Парфененко
Посол Германии рассказал, почему Украина не сможет вступить в НАТО
Посол Німеччини розповів, чому Україна не зможе вступити в НАТО

По словам Анки Фельдхузен, членству в Североатлантическом альянсе мешает ситуация вокруг Крыма и конфликт на Донбассе.

Конфликт на Донбассе и ситуация вокруг Крыма препятствуют вступлению Украины в НАТО. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

«Факт остается фактом: на Украине военный конфликт. НАТО всегда сложно принимать новые страны, где происходят такие конфликты», — сказала она. На уточняющий вопрос о том, есть ли конфликт на востоке страны, а также ситуация вокруг Крыма препятствием для членства в Североатлантическом альянсе, посол ответил «да».

Фельдхузен отметила, что у Киева есть инструменты, чтобы пойти дальше в вопросе сотрудничества с НАТО. «Это годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО, Украина ежегодно реализует. Кроме того, почти два года Украина имеет статус партнера по расширенным возможностям альянса, где вы еще совсем не использовали имеющиеся возможности», — сказала она. Кроме того, посол напомнил о необходимости реформ, в том числе военных, судебных и антикоррупционных.

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