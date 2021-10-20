Глава Пентагона: Россия не может заблокировать стремление Украины вступить в НАТО

Ни одна третья страна не имеет права вето на стремление Украины вступить в НАТО. На этом настаивал министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам вчерашнего визита в Киев, когда его спросили о возражения России против вступления Украины в западный военный альянс, сообщает Reuters.

Остин подчеркнул: «Ни одна третья страна не имеет права вето на решение о членстве в НАТО. Украина, как вы слышали мои слова по-прежнему имеет право самостоятельно определять свою будущую внешнюю политику, и мы ожидаем, что они смогут сделать это без какого-либо внешнего вмешательства».

Остин также отметил, что Россия начала конфликт на востоке Украины и является препятствием для его мирного разрешения.