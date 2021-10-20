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Международные организацииНАТОРОССИЯ

Глава Пентагона: Россия не может заблокировать стремление Украины вступить в НАТО

Глеб Парфененко
Глава Пентагона: Россия не может заблокировать стремление Украины вступить в НАТО
epa09531574 U.S. Defense Secretary Lloyd Austin (R) and Ukrainian Defence Minister Andriy Taran (L) visit a pantheon commemorating fallen defenders of Ukraine prior to their meeting in Kyiv, Ukraine, 19 October 2021. EPA/GLEB GARANICH / POOL

Ни одна третья страна не имеет права вето на стремление Украины вступить в НАТО. На этом настаивал министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам вчерашнего визита в Киев, когда его спросили о возражения России против вступления Украины в западный военный альянс, сообщает Reuters.

Остин подчеркнул: «Ни одна третья страна не имеет права вето на решение о членстве в НАТО. Украина, как вы слышали мои слова по-прежнему имеет право самостоятельно определять свою будущую внешнюю политику, и мы ожидаем, что они смогут сделать это без какого-либо внешнего вмешательства».

Остин также отметил, что Россия начала конфликт на востоке Украины и является препятствием для его мирного разрешения.

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