50 мигрантов погибли в Атлантическом океане при попытки добраться до Канарских островов

При попытке добраться до Канарских островов на борту судна погибли от голода и жажды 47 нелегальных мигрантов. Об этом говорится в совместном заявлении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международной организации по миграции (МОМ).

Катер, на борту которого находились 54 человека, включая троих детей, отплыл от атлантического побережья Северной Африки 3 августа. На второй день плавания из-за отказа двигателя судно легло в дрейф в Атлантическом океане. Пассажиры остались без еды и воды почти на две недели.

Мавританская береговая охрана обнаружила судно 16 августа, на его борту осталось всего семь человек. Остальные 47 погибли.

Выживших доставили в город Нуадибу на севере Мавритании. Четверо из них находятся в критическом состоянии.

Авторы заявления напомнили, что 10 дней назад на том же маршруте произошла аналогичная трагедия. Тогда погибли 40 человек.