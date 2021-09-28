Тройной праздник в Мексике: страна празднует 200-летие независимости

По случаю празднования 200-летия независимости Мексики на площади Сокаля в мексиканской столице в присутствии президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора состоялась грандиозное историческое зрелище, сообщает Agence France-Presse.

27 сентября исполнилось 200 лет со дня входа повстанческой армии в город Мексика в 1821 году, что ознаменовало начало независимости.

«То, что произошло в этот день 200 лет назад, навсегда ознаменовало наше политическое отделение от Испании», — сказал левый президент Лопес Обрадор в обращении к нации.

Фейерверки, музыка и световые эффекты были использованы для воспроизведения эпизодов истории Мексики, начиная с доиспанских культур и заканчивая Войной за независимость (1810-1821). Зрелище стало частью мероприятий, организованных мексиканским правительством в честь сразу трех важных юбилеев: 700 лет со дня основания Мехико (Теночтитлана), 500 лет с начала испанской колонизации и 200 лет независимости.

В 2019 Лопес Обрадор потребовал, чтобы Испания извинилась за колонизацию Мексики. Мадрид категорически отказался, указав, что Конкисту нельзя оценивать с точки зрения сегодняшних представлений и понятий.