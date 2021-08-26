Япония отзывает более полутора миллиона доз вакцины Moderna через постороннее вещество

Министерство здравоохранения Японии объявило об отзыве более 1,6 миллиона доз вакцины против коронавируса за загрязнения. В предназначенных для утилизации ампулах с препаратом Moderna обнаружено постороннее вещество. По этой причине вся партия препарата, доставлена ​​в Японию, была снята с эксплуатации.

По данным японского агентства Kyodo, примеси размером несколько миллиметров были обнаружены в 39 флаконах. Пока неизвестно, посторонние вещества входят в состав препаратов Moderna. Компания расследует этот вопрос. По данным министерства здравоохранения Японии, первые сообщения о загрязненных вакцины появились 16 августа, но только вчера компания, ответственная за их распространение, предоставила информацию министерству.

В то же время прозвучал призыв к большей осторожности при оценке состояния вакцин против COVID-19, независимо от производителя. Распространитель вакцины в Японии заверил, что постарается сделать так, чтобы отмене более полутора миллиона доз вакцины Moderna не повлияло негативно на доступность препаратов.

Партия зараженной вакцины попала в более чем 850 пунктов вакцинации, откуда она будет удалена. На данный момент в Японии введено 10000000 доз Moderna. Ожидается, что до конца сентября Япония получит еще 50 млн доз.