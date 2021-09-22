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ВОЗ сообщила о снижении на 7% числа людей, инфицированных и умерших от COVID-19

Глеб Парфененко
ВОЗ сообщила о снижении на 7% числа людей, инфицированных и умерших от COVID-19

Количество инфекций и смертей от COVID-19 во всем мире продолжает еженедельно снижаться. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

За дни с 13 по 19 сентября было зарегистрировано почти 3,6 миллиона новых инфицированных, число умерших составило менее 60 000 человек, что на 7 процентов меньше, чем на предыдущей неделе.

Большинство новых случаев заболевания коронавируса произошло в США, Великобритании и Турции.

Численность резко сократилась в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

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