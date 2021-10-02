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ВОЗ и Россия договорились по «Sputnik V»

Глеб Парфененко
ВОЗ и Россия договорились по «Sputnik V»

Все препятствия, которые до сих пор не позволяли зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса Sputnik V во Всемирной организации здравоохранения, устранены. Об этом заявил в Женеве министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр прокомментировал свою встречу с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданом Гебрехесусом, на которой они обсудили просьбу о включении «Спутника V» в список лекарств, рекомендованных организацией для экстренного использования в борьбе с пандемией.

«Заявитель — компания, которая занимается регистрацией Sputnik V в ВОЗ, должна подписать ряд документов, представить дополнительные документы — это пока административная процедура, и она будет рассмотрена», — пояснил министр.

«На сегодняшний день все барьеры устранены. Поэтому мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам подтвердил генеральный директор ВОЗ », — сказал Михаил Мурашко.

В Женеве Россия и США обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации. По его словам, официальные лица США «выслушали аргументы России и признают, что это предложение рациональное».

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