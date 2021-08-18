В Сингапуре выплачено более полумиллиона компенсаций за побочные эффекты вакцины

Власти Сингапура выплатили 782 000 долларов (575 300 долларов США) в качестве компенсации местным жителям, которые имели серьезные побочные эффекты после вакцинации против коронавируса. Об этом во вторник сообщила газета The Straits Times со ссылкой на представителей Министерства здравоохранения республики.

Самые высокие выплаты — 225 000 долларов (165,9 тысячи долларов США) — получили два человека, в том числе 16-летний подросток, который получил остановку сердца после первой дозы вакцины от консорциума BioNTech и Pfizer, сообщает агентство. «С начала года 144 человека получили компенсацию», — добавили в Минздраве.

Согласно заявлению министерства, самые распространенные случаи лечения связанные с острыми аллергическими реакциями, расстройствами нервной системы и сердечно-сосудистыми заболеваниями, информирует «Фокус».

Управление здравоохранения Сингапура заявило в понедельник, что в стране введено более 7500000 доз вакцин в рамках правительственной программы вакцинации. По данным агентства, «зарегистрировано 389 случаев побочных эффектов, составляет 0,005%».